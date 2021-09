Aprenda a fazer carne louca na batedeira

Descasque e rale a cenoura, espessura grossa.

Corte a cebola e o salsão em cubos pequenos.

Amasse e corte o alho grosseiramente.

Unte uma panela de pressão com parte do azeite.

Doure todos os lados dos cubos da carne, acrescente o azeite conforme necessário. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Depois de dourados os cubos, retire e coloque num refratário.

Na mesma panela, junte a cebola com o restante do azeite e doure. Com uma espátula, raspe o fundo da panela, misturando a cebola às crostas que ficaram da carne.

Tempere a cebola com um pouquinho mais de sal. Em seguida, acrescente o alho, o salsão e a cenoura e misture bem.

Acrescente o tomate pelado, o vinho tinto e as folhas de louro. Ajuste o tempero com sal a gosto.

Quando o molho começar a ferver, junte a carne e a água fervente. Tampe a panela. Fogo alto.

Quando a panela começar a apitar, baixe o fogo e conte 30 minutos.

Passado os 30 minutos, desligue o fogo. Com a carne ainda quente, coloque-as na batedeira. Use a pá plana para desfiar. Velocidade 3 a 4. Deixe bater até que toda a carne esteja desfiada por igual.

Volte a carne desfiada na panela com o molho, misture bem.

Sirva com pães, torradas ou barquinhas.