Aprenda a fazer quiche de frango na airfryer

Em um recipiente adicione a farinha de trigo, a manteiga, a gema e a água, com a ponta dos dedos mexa bem até obter uma massa homogênea. Leve a massa para descansar em geladeira por 20 minutos.

Em uma superfície polvilhada com farinha, abra a massa até obter um disco com 22 cm de diâmetro. Coloque essa massa na forma de quiche redonda de fundo removível (20cm de diâmetro) pressionando com os dedos, forre o fundo e as laterais. Reserve.

Misture o frango com o suco de limão e metade do tempero. Reserve.

Pré-aqueça a airfryer a 180°C. Bata os ovos levemente com o creme de leite, a mostarda e o restante do tempero. Despeje esta mistura na forma de quiche e cubra com frango desfiado e com a cebolinha.

Coloque a forma na cesta da fritadeira e deslize a cesta para dentro da airfryer. Ajuste o timer para cerca de 30 minutos e asse até que a quiche esteja dourada e macia. Sirva em seguida.