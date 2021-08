Aprenda a fazer torta mediterrânea com atum

Modo de preparo

- Prepare a massa: no liquidificador, bata bem 1 xícara (chá) de margarina, 2 xícaras (chá) de leite, 3 ovos, 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1 colher (sopa) de fermento em pó e ½ colher (sopa) de cúrcuma. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e reserve.



- Para o recheio, misture em uma tigela: 1 cebola picada, 1 abobrinha cortada em cubos pequenos, 200 g de muçarela em cubos pequenos, 2 latas de atum sólido em óleo e cheiro-verde picado a gosto. Reserve.



- Ligue o forno em temperatura média (200 °C) e unte uma assadeira retangular média (20 cm x 30 cm) com ½ colher (sopa) de margarina.



- Monte a torta: despeje toda a massa na assadeira e, por cima, acomode o recheio, de maneira uniforme, afundando alguns pedaços levemente. Distribua 20 tomates-cereja cortados ao meio por toda a superfície e asse por 45 minutos ou até que esteja dourada.



- Sirva quente ou fria.