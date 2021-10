Aprenda a fazer uma pizza brownie de sensação

1. Faça a massa: em um refratário médio, coloque a manteiga e o chocolate, e leve ao micro-ondas em potência média, por 2 minutos, mexendo na metade do tempo, ou até derreterem.

2. Retire do micro-ondas e misture até ficar homogêneo. Em uma tigela grande, coloque o açúcar mascavo, os ovos e, aos poucos, o chocolate derretido, mexendo sempre, até incorporar todos os ingredientes.

3. Junte a farinha de trigo, o cacau, o suco de morango e o fermento, e misture delicadamente, até formar uma massa homogênea.

4. Disponha em uma forma de bolo média (30 cm de diâmetro), untada com manteiga sem sal, e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 25 minutos, ou até secar a superfície.

5. Enquanto isso, prepare a cobertura: em uma panela média, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de morango, e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por 4 minutos, ou até levantar fervura. Retire do fogo, cubra com filme-plástico tocando a superfície do creme e reserve.

6. Retire a massa do forno, espalhe a cobertura pela superfície, deixando 1 cm de borda, salpique o confeito e sirva em seguida.