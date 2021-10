Aprenda a fazer waffles na batedeira

1. Prepare as batatas. Descasque e corte-as em pedaços de 5 cm. Ferva-as em água até que fiquem macias (cerca de 15 minutos). Escoe as batatas e reserve-as para que esfriem um pouco.

2. Em uma pequena tigela misture a farinha, o fermento em pó e o sal. Reserve.

3. Acrescente as batatas cozidas, os ovos, o leite e o creme na batedeira. Encaixe a pá plana. Bata a mistura na velocidade 4 até que as batatas estejam amassadas e todos os ingredientes uniformes (cerca de 45 segundos). Em seguida, coloque na velocidade 1, acrescente a mistura de farinha e misture até que ela seja incorporada.

4. Aqueça a sua forma de waffle de acordo com as instruções do fabricante. Quando estiver quente, pincele generosamente manteiga em todas as cavidades da forma de waffle. Em seguida, despeje cerca de ¼ a ⅓ de xícara de massa de waffle em cada cavidade e uniformize-a para que cada borda tenha 1,5 cm. (Tome cuidado para não deixar a massa muito grossa ou ela vazará pelos lados quando você fechar a forma - mas também não a deixe tão fina a ponto de ver através dela quando esticada). Asse os waffles na forma até que fiquem bem dourados.

5. Separe delicadamente as extremidades dos waffles com uma espátula antes de retirá-los. Assim, você terá bordas lisas. Coloque os waffles em uma grelha de resfriamento em uma assadeira, e mantenha-os em um forno quente enquanto você assa o restante da massa. Se você colocar os waffles quentes em uma superfície plana, a parte inferior ficará encharcada. Assim, colocá-los em uma grelha de resfriamento sobre uma assadeira, manterá tanto a parte superior como a inferior crocantes enquanto você espera para servi-los.

6. Escolha a cobertura. Esses waffles podem ser servidos com coberturas doces ou salgadas. Seja criativo! Algumas sugestões de coberturas: Nutella e avelãs trituradas, pasta de amendoim e bananas, cream cheese, lox de salmão e alcaparras, fatias de abacate, queijo feta, sal, pimenta, suco de limão e um fio de azeite, queijo cottage e frutas frescas, queijo cheddar, ovo frito e pedaços de bacon.