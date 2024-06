Fondue de queijos com maionese de cheddar no pão italiano

1 - Rale os queijos.

2 - Refogue o alho no fundo da panela de fondue e derreta os queijos em fogo baixo, mexendo constantemente.

3 - Dissolva o amido no vinho e acrescente a noz-moscada.

4 - Misture ao queijo derretido aos poucos. Mexa até ter uma massa homogênea.

5 - Coloque a maionese e misture.

6 - Abra uma tampa no pão, retire todo o miolo e despeje o creme dentro do pão. Sirva quente, com os acompanhamentos que quiser.

