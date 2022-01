Aprenda a preparar uma banoffee pie deliciosa

1- Misture o biscoito triturado com a manteiga e amasse bem com as mãos. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque no fundo de uma forma de aro removível. Leve para assar até dourar (forno a 180°C);

2- Após a massa esfriar, espalhe sobre ela o doce de leite. Depois, coloque uma camada de banana em rodelas na parte de cima e uma fileira de bananas nas laterais, contornando a forma. Em cima das bananas, coloque o creme de nata. Misture o cacau em pó com a canela e polvilhe por cima.

3- Leve para gelar. Tire da forma e sirva ainda gelado.

Creme de nata

Bata dois potes de nata com 5 colheres de leite em pó e 1/2 lata de leite condensado, até o ponto de chantilly