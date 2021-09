Aprenda como fazer canapés de pepino com beterraba

Em uma peneira apoiada em um recipiente, deixe as beterrabas escorrerem por cerca de 30 minutos

Em um recipiente, junte as beterrabas, o requeijão, o sachê de temepro, o azeite, a cebola, as azeitonas e o manjericão.

Em cada fatia de pepino, coloque um pouco do recheio, prenda as pontas com um palito, decore com folhas de manjericão e sirva a seguir.