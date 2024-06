Arroz doce de café é delicioso e vai te surpreender!

1 - Escolha, lave e escorra o arroz. Cozinhe-o em uma panela com água, sal e canela em fogo alto.

2 - Quando a água estiver quase acabando e o arroz ainda estiver úmido, misture o leite, o açúcar e retorne ao fogo mais brando. Mexa de vez em quando com uma espátula, com cuidado para não grudar no fundo da panela.

3 - Dissolva as gemas em um pouco de água e misture com uma porção do arroz que está na panela. Misture bem e, com o arroz ainda estiver quente, acrescente ao doce na panela aos poucos, para não talhar quando entrar em contato com o calor.

4 - Mexa bem para ficar homogêneo e acrescente o café.

5 - Tire do fogo e coloque em tigelas individuais ou em uma travessa grande. Sirva quente, morno ou gelado.

