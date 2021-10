Assado de lentilha com batata doce para uma refeição sem carne

Em uma panela média, coloque a lentilha, metade do tempero pronto e a água. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 5 minutos. Junte a batata-doce e cozinhe por mais 5 minutos, ou até a batata ficar al “dente”.

Adicione a páprica, o tempero restante, a polpa de tomate e metade das amêndoas, e misture. Transfira para um refratário retangular médio (16 x 26 cm).

Disponha as amêndoas restantes pela superfície, regue com o azeite e leve ao forno médio (200 graus), preaquecido, por 20 minutos, ou a lentilha ficar macia.

Retire do forno, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.