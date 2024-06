Charutinho de folhas de beterraba recheado com arroz e carne moída

Recheio

1 - Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo alto. Frite a cebola e o alho por 2 minutos, ou até o alho dourar.

2 - Acrescente a carne e refogue por 5 minutos, mexendo de vez em quando até mudar de cor.

3 - Adicione o tempero, o sal e o tomate, e cozinhe por mais 3 minutos, ou até o tomate começar a desmanchar.

4 - Junte o arroz e a salsa, e deixe por mais 2 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo e reserve aquecido.

Molho

5 - Em uma tigela pequena, coloque a polpa, a água e o sal, misture e reserve.

Montagem

6 - Disponha uma folha de beterraba sobre uma tábua e distribua 2 colheres (sopa) do recheio em cima de uma das extremidades. Dobre as laterais para o centro e enrole como charuto. Repita com os ingredientes restantes.

7 - Transfira para uma panela grande, regue com o molho e leve ao fogo médio por 5 minutos, ou até o molho encorpar ligeiramente. Retire do fogo, salpique a salsa por cima e sirva.

