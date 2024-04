Baklava com mousse de iogurte e compota de tâmara

Para a Baklava

1

Bata na batedeira o creme de leite até ponto de chantilly. Reserve.

2

Separe a gema das claras. Bata as claras com o açúcar em ponto de neve e reserve.

3

Coloque duas colheres de sopa de água morna na gelatina sem sabor.

4

Em um bowl, misture o iogurte com a gelatina. Em seguida incorpore de forma delicada o creme de leite aerado e as claras em neve. Leve ao freezer para firmar.

5

Bata no processador as nozes e o pistache até formar uma farofa. Reserve.

6

Pré-aqueça o forno a 250°c.

7

Em uma panela derreta a margarina.

8

Em uma assadeira pequena faça 6 camadas da massa filo, recortando a lateral e passando a margarina em cada camada.

9

Depois da sexta camada, coloque a farofa de nozes e repita o processo com a massa filo e margarina. Depois, faça cortes em formato de losango na massa toda.

10

Leve ao forno a 250°c por 25 minutos ou até dourar.

11

Em uma panela, coloque o açúcar, o mel e a água e deixe reduzir até ponto de calda fina. No final, adicione essência de flor de laranjeira. Reserve.

12

Retire o caroço das tâmaras e coloque em uma panela com a água e o açúcar e deixe cozinhar por 15 minutos. Processe até virar um purê rústico. Reserve.

13

Retire a baklava do forno e, imediatamente, despeje delicadamente a calda sobre ela. Aguardar 2 minutos até absorver.

Montagem

1

Coloque um pouco da compota de tâmara no fundo do prato, posicione um pedaço da baklava e ao lado coloque uma quenelle de mousse de iogurte. Decore com flores e um pouco da farofa de nozes.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Baklava: prepare a saborosa sobremesa tradicional da Jordânia

Ninho de mãe é uma sobremesa fácil e deliciosa!

Falafel: bolinhos de grão-de-bico deliciosos