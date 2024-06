Banana assada na airfryer com açúcar, manteiga e canela

1 - Pré-Aqueça a airfryer a 180ºC.

2 - Lave e seque as bananas com a casca. Mantenha a casca e corte cada banana ao meio no sentido do comprimento.

3 - Em uma tigela pequena, misture o açúcar e a canela.

4 - Espalhe a manteiga na polpa de cada metade de banana e polvilhe a mistura de açúcar com canela.

5 - Acomode-as, com a parte cortada para cima, na airfryer, uma ao lado da outra; feche e deixe por 15 minutos — nem precisa virar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Banana grelhada com chá mate e canela

Banana: sete receitas deliciosas para desfrutar

Doce de banana