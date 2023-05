Banoffee é a torta que vai conquistar seu coração

Massa

1 - Triture os biscoitos no processador de alimentos.

2 - Junte a manteiga derretida e a farinha. Bata até obter uma massa homogênea.

3 - Unte com manteiga uma forma de 22 centímetros de diâmetro com fundo removível e cubra o fundo dela com a massa, apertando bem com as costas de uma colher até nivelar bem.

4 - Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e reserve.

Recheio

5 - Bata o creme de leite com o açúcar em uma batedeira até o ponto de chantilly. Reserve.

6 - Retire a massa da forma com cuidado. Cubra o fundo com o doce de leite.

7 - Corte as bananas em rodelas e distribua em cima do doce.

8 - Coloque o chantilly por cima da banana.

9 - Leve à geladeira por cerca de uma hora.

10 - Retire a torta da geladeira e polvilhe com canela em pó.

