Banoffee Pie: torta de doce de leite e banana fica pronta em 30 minutos!

Base

1 - No processador ou liquidificador, bata os biscoitos até obter uma farofa fina.

2 - No micro-ondas ou em uma panela peque, derreta a manteiga e misture com a farofa.

3 - Forre uma forma de fundo removível de 27 cm e refrigere por 10 minutos.

4 - Asse em forno pré-aquecido a 200°C por 7 minutos. Deixe esfriar.

Montagem

5 - Recheie a torta com o doce, alisando bem.

6 - Disponha as rodelas de banana por cima do doce e cubra com o chantilly.

7 - Decore com as raspas e sirva gelada.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Banoffee pie: torta com doce de leite e banana é sucesso garantido!

Aprenda a fazer torta banoffee de um modo prático e fácil

Banoffee pie leva doce de leite e banana, é clássica, fácil e deliciosa!