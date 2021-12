Batata cozida à moda texana-mexicana para descobrir sabores

1 - Corte a batata, o tomate e a cebola em cubos.

2 - Em uma panela média, aqueça o azeite e em fogo médio refogue a cebola e depois a batata por cerca de 20 minutos, até ficarem macias.

3 - Junte os tomates, o milho, o feijão e o jalapeño, refogando por mais 10 minutos.

4 - Tire a panela do fogo e finalize com queijo e coentro, se desejar. Tempere com suco de limão, sal e pimenta a gosto.