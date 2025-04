Batata gratinada com queijo e maionese bem fácil

1 - Misture a maionese com o leite. Adicione o orégano e o queijo.

2 - Espalhe uma parte dessa mistura em um refratário médio. Distribua as batatas, cubra com o restante do creme e finalize com a batata.

3 - Cubra com o restante do molho e polvilhe o parmesão.

4 - Leve ao forno por 25 minutos (200ºC).

Valores nutricionais

Energia (kcal) - 388.29 kcal

Proteína (g) - 21.85 g

Açúcar (g) - 3.57 g

Gordura (g) - 23.68 g

Fibra - 2.07 g

Sódio (mg) - 703.66 mg

Gordura saturada (g) - 10.02 g

