Batata recheada com cebola palha fácil de fazer

Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure levemente o alho.

Junte as tiras de escarola, tempere com sal e pimenta refogue até murchar.

Desligue o fogo e reserve.

Com um garfo, fure as batatas várias vezes, em todos os lados e leve-as ao micro-ondas, em potência alta, por 10 minutos até ficarem macias.

Retire do forno com cuidado e faça um corte em cada batata no sentido do cumprimento.

Pressione levemente as extremidades para que as batatas se abram e seja mais fácil de rechear.

Com um garfo, solte um pouco da polpa da batata, junte a manteiga e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Recheie com a muçarela e a escarola e leve novamente ao micro-ondas por 2 minutos (apenas para derreter a muçarela)

Salpique a cebola palha e sirva quente.