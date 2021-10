Berinjela recheada com atum: combinação que funciona!

Corte cada berinjela em rodelas de cerca e 0,8cm sem chegar até o fim, formando uma sanfona.

Salpique um pouco de sal no seu interior e mantenha numa peneira por cerca de 1 hora.

Seque as berinjelas com papel toalha.

Recheie os espaços entre as fatias intercalando as fatias de queijo e o molho com atum.

Coloque as berinjelas numa assadeira antiaderente.

Leve ao forno médio (180ºc), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até a berinjela esteja cozida e o queijo derretido.

Sirva em seguida.