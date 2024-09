Bife Wellington: receita deliciosa, aprenda os truques para se deliciar

1 - Tempere o filé com o alecrim, o tomilho, a pimenta e o sal. Deixe descansar por cerca de 1 hora. Sele o mignon de todos os lados em uma frigideira grossa e deixe esfriar.

2 - Em uma panela média, refogue o cogumelo picadinho com o azeite, a cebola e tempere com sal e pimenta. Cozinhe até secar todo o líquido e ter uma pasta. Deixe esfriar.

3 - Coloque a pasta sobre o filé selado e o envolva com as fatias do presunto e a massa folhada. Feche a massa de forma bem justa, formando um “pacotinho”, colando todas as bordas com a gema. Em uma assadeira média, coloque o bife e pincele com gema toda a massa. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, até a massa ficar dourada e a carne rosada por dentro.

Dicas

● Duxelle, o nome da pasta de cogumelos do recheio, deve ficar bem seca, sem líquido.

● Na hora de selar o filé, a frigideira deve estar muito quente — se não, a carne vai soltar água e vai cozinhar em vez de dourar. O processo dá sabor, permite que ela guarde seus sucos no cozimento no forno e evita molhar a massa.

● Pincele a carne com a mostarda ainda quente, desta maneira, a mostarda vai penetrar melhor na carne.

● Não enrole a carne quente. Aguarde esfriar, tanto a carne como os cogumelos

● Observe o tempo de resfriamento da massa folhada antes de ir ao forno. Ela deve estar gelada.

● O purê de cogumelos e o presunto entre a carne e a massa servem para absorver um pouco do líquido que a carne solta quando está assando. Assim, a massa não fica molhada.

● Tenha em mente: você quer livrar da umidade de todos os ingredientes que podem umedecer a massa folhada.

● Não corte o filé wellington imediatamente depois de tirar do forno. Espere 10 minutos para os sucos da carne assentarem e não molharem a massa.

● Ponto da carne: deve ser suculenta e rosada por dentro, então, não exagere no tempo na hora de selar a carne - basta dourar as laterais. O filé vai chegar ao ponto no forno.

