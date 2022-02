Biscoito de arroz acompanhado de guacamole é tudo de bom

Biscoito de arroz

1- Bata o arroz e a água no liquidificador até formar uma massa cremosa;

2- Unte a forma com azeite e, com a ajuda de uma colher, forme discos de 5 cm de diâmetro com a massa;

3- Salpique o gergelim e asse por 30 a 40 minutos;

Guacamole

4- Amasse o abacate com um garfo, acrescente o alho socado, o suco de limão, sal e azeite, a cebola, o tomate, a pimenta e o contro e misture tudo até ficar homogêneo.