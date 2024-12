Pudim de mexerica com leite de amêndoas

Calda

1 - Coloque a água e o açúcar em uma panela média e leve ao fogo médio. Mexa só até dissolver o açúcar. De vez em quando, apenas chacoalhe levemente a panela em movimento circular até ferver.

2 - Acrescente o suco e continue fazendo o mesmo movimento circular até a calda começar a engrossar e escurecer levemente. Tire do fogo e despeje no fundo da forma de pudim pequena.

3 - Em um liquidificador, bata os ovos e as gemas com o leite de amêndoas, o açúcar, as raspas e o suco de mexerica.

4 - Adicione a massa na forma de pudim com a calda e asse em banho-maria a 180ºC por cerca de 40 minutos, ou até o pudim estar firme.

5 - Retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente.

6 - Leve à geladeira para ficar firme. Desenforme o pudim e sirva.

