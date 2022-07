1 - Em um recipiente grande, misture a farinha, a manteiga, os ovos, o açúcar cristal, o fermento, o leite e a pitada de sal até obter uma massa homogênea que desgrude da tigela e das mãos.

2 - Unte uma forma média com óleo e modele os biscoitos. A medida para cada biscoito é uma colher de sopa. Faça uma bola com as mãos, achate o centro com o polegar faça uma pressão no meio para formar uma cavidade e acomode na forma. Repita com toda a massa.

3 - Em uma panela, derreta a goiabada com um pouquinho de água até formar um creme grosso.

4 - Coloque um pouquinho do creme de goiabada na cavidade dos biscoitos e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por 20 a 30 minutos, até crescerem um pouco e ficarem levemente dourados.

5 - Tire do forno, deixe esfriar, polvilhe açúcar de confeiteiro por cima e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sequilhos de coco com goiabada light

Biscoito de goiabada é delicioso e supersimples de fazer!

Biscoitinhos de goiabada sem lactose