Biscoito de pão de mel com chocolate branco

1. Em uma tigela, misture o açúcar mascavo e o leite.

2. Acrescente o mel, o ovo, a margarina, a farinha de trigo, o amido e o chocolate em pó e misture com as mãos até a massa ficar homogênea. Se necessário, acrescente mais leite.

3. Faça bolinhas pequenas com as mãos, achate levemente e coloque em uma forma grande forrada com papel manteiga. Deixando espaço entre elas.

4. Leve ao forno a 200ºC, preaquecido, por 15 minutos ou até dourar levemente.

5. Retire e deixe esfriar. Banhe na cobertura sabor chocolate branco derretido as metades dos biscoitos.

6. Coloque em uma forma forrada com papel manteiga. Espere esfriar e sirva.