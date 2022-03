Biscoito de queijo para começar bem o dia

1- Aqueça o óleo em uma panela;

2- Depois, banhe o polvilho com o leite de coco gelado e amasse com as mãos até ficar soltinho;

3- Agora, adicione o óleo e continue amassando;

4- Adicione o queijo ralado, sal e os ovos e continue amassando até ficar firme;

5- Enrole a massa e corte em pedacinhos pequenos do tamanho que preferir;

6- Leve ao forno preaquecido até dourar.

Observação: não deixe muito no forno pois pode ficar duro.