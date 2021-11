Bolinho de quinoa e abóbora é opção saudável de petisco

1. Lave os grãos de quinoa e cozinhe em 2 xícaras de chá de água, em fogo baixo. Acrescente 1 colher de chá de sal e cozinhe até secar completamente a água. Desligue e reserve.

2. Leve a abóbora para assar em forno médio a 180°C em uma assadeira untada com um pouco de azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino preta, cubra com papel alumínio e deixe assar até ficar bem macia (cerca de 30 minutos). Quando estiver macia, amasse com um garfo na própria assadeira e reserve.

3. Em uma tigela, misture todos os ingredientes (quinoa, abóbora, espinafre, gergelim, aveia e temperos) até formar uma massa firme.

4. Unte uma assadeira grande com azeite.

5. Molhe as mãos e passe um pouco de azeite nelas (isso evita que a massa grude muito nas mãos ao modelar os bolinhos). Faça bolinhos de 3,5cm de diâmetro e vá distribuindo na forma.

6. Leve para assar em forno médio a 180° por aproximadamente 25 minutos. Vire-as na metade do tempo para dourar por igual.

7. Sirva.