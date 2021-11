Bolo de banana com leite em pó

1. Em um liquidificador, bata por cerca de 2 minutos os ovos, a farinha de trigo, o açúcar, o leite em pó, a água, o fermento e a manteiga.

2. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central (20 cm de diâmetro), untada com manteiga e coloque as rodelas de banana em cima da massa.

3. Leve para assar em forno médio (180°C) por cerca de 35 minutos.