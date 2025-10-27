Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Sem erro!

Bolo de fubá cremoso é a escolha perfeita para acompanhar um bom café

Receita: Receitas Nestlé
27 out 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Foto: Reprodução / Nestlé
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 40 min
10 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 4 xícaras (chá) de leite
  • 4 ovos
  • 2 xícaras (chá) de açúcar
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • 1 e meia xícara (chá) de fubá
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Em um liquidificador, bata o leite, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo parmesão ralado.

2 - Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó e bata até ficar homogêneo.

3 - Coloque em forma retangular (20 cm x 30 cm) untada com manteiga e polvilhada com fubá e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

Cadastre-se em nossa newsletter

bolo de fubá Receitas Lista de receitas comida boa comida bolo

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas