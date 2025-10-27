Bolo de fubá cremoso é a escolha perfeita para acompanhar um bom café

1 - Em um liquidificador, bata o leite, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo parmesão ralado.

2 - Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó e bata até ficar homogêneo.

3 - Coloque em forma retangular (20 cm x 30 cm) untada com manteiga e polvilhada com fubá e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.