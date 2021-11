Bolo de iogurte e coco fica fofinho

1. Em uma batedeira, bata os ovos com o açúcar e a manteiga, até a massa ficar esbranquiçada.

2. Desligue a batedeira e misture o iogurte, o leite de coco, a farinha, o amido e o fermento, até que a mistura fique homogênea.

3. Coloque a massa em uma forma com furo central (23cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha.

4. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que fique dourado.