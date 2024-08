Bolo de milho cremoso com calda de goiabada simples e rápido

Massa

1 - Misture o conteúdo da embalagem do bolo com a margarina e o ovo, mexendo com uma colher por 2 a 3 minutos.

2 - Junte o leite e misture mais. A massa ficará com uma consistência líquida. Coloque-a em forma média untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 30 a 40 minutos. O bolo estará assado quando a superfície estiver dourada. Não abra o forno antes de 30 minutos.

Calda

3 - Despeje a goiabada picada e a água em uma panela média e mexa em fogo médio até a goiabada derreter completamente. Deixe esfriar e espalhe no bolo pronto.

