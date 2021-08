Bolo gelado de abacaxi com coco zero lactose

Modo de preparo

Bolo:



- Pré-aqueça o forno a 180ºC. Unte e enfarinhe uma forma retangular pequena;



- Separe as claras e as gemas;



- Na batedeira, bata as claras em neve. Acrescente as gemas uma a uma. Ainda com a batedeira ligada, junte o açúcar aos poucos até obter uma massa lisa e uniforme;



- Desligue a batedeira e incorpore a farinha de trigo delicadamente usando uma espátula;



- Coloque a massa na assadeira e leve para assar por 30 minutos a 180ºC.



Abacaxi:



- Em uma panela, coloque o abacaxi picado, o açúcar e deixe ferver até cozinhar;



- Peneire o abacaxi e guarde parte da calda para molhar o bolo.



Recheio:



- Peneire a gema para retirar a pele externa;



- Em uma panela misture o leite condensado, o leite de coco e as gemas até engrossar. Depois, desligue o fogo e deixe esfriar.



Montagem:



- Corte o bolo ao meio;



- Molhe uma metade do bolo com a calda de abacaxi, coloque metade do leite de coco e o abacaxi cozido. Cubra a outra metade do bolo, molhe com a calda de abacaxi e finalize com o restante de creme e coco ralado.