Bolo gelado tropical: fácil e delicioso

Creme:

1- Em uma panela, misture o leite condensado, o amido de milho dissolvido no leite, as gemas e o leite de coco e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que cozinhe e fique consistente (cerca de 10 minutos);

2- Retire do fogo, adicione o coco e a canela em pó, misture bem e reserve em geladeira;

Abacaxi caramelizado:

3- Em uma frigideira grande, derreta o açúcar até formar um caramelo claro e adicione a manteiga;

4- Espere derreter e junte as fatias de abacaxi, deixando que cozinhem rapidamente e tomem o gosto de caramelo;

5- Separe duas fatias para a decoração e pique o restante para a montagem;

6- Reserve o caldo que se forma na frigideira;

Montagem:

7- Em 12 copinhos de sobremesa distribua o bolo esfarelado e regue com o caldo formado na frigideira;

8- Espalhe metade do creme, coloque o abacaxi picado reservado e cubra com o restante do creme;

9- Decore com as fatias de abacaxi reservadas (cortadas em “v” – pedaços médios), fitas de coco e uma folhinha de hortelã e leve à geladeira por cerca de 30 minutos antes de servir;

10- Sirva bem gelado.