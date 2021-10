Bolo integral de banana e aveia que fica fofinho

Descasque as bananas e corte em pedaços menores, coloque na tigela da batedeira e bata em velocidade média utilizando o batedor tipo raquete até as bananas ficarem bem amassadas.

Em seguida acrescente os ovos, óleo e o açúcar, bata mais um pouco da mesma maneira até que tudo esteja bem homogêneo.

Por último acrescente as farinhas e o fermento e bata rapidamente em velocidade baixa apenas para misturar. Despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada no formato de sua preferência e leve ao forno já preaquecido em 180º até que esteja bem dourado.

Faça o teste espetando um palito no centro do bolo, se o palito sair limpo sem massa crua o bolo já estará assado e pronto. Retire do forno e deixe amornar, desenforme e sirva!