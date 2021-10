Bolo strudel de maçã com canela anti-ansiedade

1. Preaqueça o forno 180°. Bata o coco ralado no liquidificador para ficar fino como uma farinha. Pique a maçã grosseiramente para facilitar o trabalho do liquidificador. Adicione todos os outros ingredientes com exceção do fermento.

2. Bata tudo até ficar uma massa homogênea (em média 1 minuto); depois, coloque o fermento e dê uma última batida ou misture com o auxílio de uma colher.

3. Coloque a massa em uma forma de pão (retangular) antiaderente ou forre com papel manteiga para não precisar untar. Despeje a massa e salpique ½ xícara de nozes picadas por cima.

4. Coloque para assar por 20 a 25 min (o tempo pode variar de forno para forno); por isso, a melhor opção é espetar um palitinho e ele sair limpo. Deixe esfriar por cerca de 10 minutos antes de desenformar/cortar. A consistência é a de um bolo cremoso. Aproveite!

Obs.: Pode manter congelado por até 2 meses. Quando for descongelar, coloque o bolo na geladeira na noite anterior ao consumo. Rende 10 porções.

Dicas

Você sabia que a banana tem triptofano e magnésio, que auxiliam na comunicação dos neurônios e por isso ajudam a diminuir a ansiedade e a depressão? Além disso, esse benefício é potencializado por duas farinhas: a de coco ralado e a de aveia!

A canela foi adicionada para auxiliar na diminuição da vontade de comer doce - por um controle hormonal da insulina - ficando ainda mais eficiente na presença da pasta/manteiga de amendoim. Essa é uma ótima opção para comer no final da tarde, onde os picos de ansiedade e impulsos por doce tomam conta. Use esses ingredientes no seu dia a dia.