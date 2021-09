Bolo trufado com paçoca

Primeiro, prepare o chocomousse de acordo com as instruções da embalagem em uma forma de 20cm e deixe esfriar.

Para fazer a trufa, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo até que fique bem homogêneo. Cuidado para não ferver.

Com a mistura da trufa pronta, reserve-a e deixe esfriar em temperatura ambiente.

Após esperar o bolo e a trufa esfriarem, vamos montar o nosso bolo?

Comece cortando a tampa do bolo com mais ou menos 1 cm do topo e reserve este pedaço.

Em seguida, corte um círculo deixando 1 cm de borda e retire o seu miolo, mantendo a base intacta.

Nesse “furo” que você abriu, espalhe o creme de amendoim e coloque 2/3 da trufa de chocolate que fizemos.

Depois de rechear bem o seu bolo, coloque por cima a tampa que cortamos no início e espalhe o restante da trufa.

Para finalizar, decore com pedaços de paçoca e aproveite!