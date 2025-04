Bolo vegano de limão com amêndoas e buttercream

Bolo

1 - Em uma tigela pequena, coloque o leite e o vinagre. Misture e deixe descansar por 5 minutos.

2 - Na batedeira, bata a margarina e o açúcar por 5 minutos ou até que a mistura fique cremosa e fofa.

3 - Coloque o leite com o vinagre, bata mais um pouco e junte aos poucos a farinha de trigo, o amido de milho e a farinha de amêndoas.

4 - Misture bem. Desligue a batedeira, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.

5 - Adicione as raspas de limão siciliano e mexa até agregar tudo.

6 - Coloque em uma forma de bolo inglês untada e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.

7 - Reserve.

Buttercream

8 - Na batedeira, adicione a margarina, o açúcar e a baunilha.

9 - Bata por 5 minutos ou até ficar cremoso e fofo.

10 - Desenforme o bolo, cubra com o buttercream e finalize com as amêndoas laminadas e a chia.

11 - Sirva.

