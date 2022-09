Bomboloni é uma receita clássica italiana maravilhosa!

1- Em um recipiente grande, misture a farinha, o açúcar e o fermento biológico. Faça um buraco no meio com as mãos e junte a manteiga (em pedaços e temperatura ambiente), os ovos, a baunilha e o sal.

2 - Sove a massa até que fique firme e um pouco grudenta. Cubra e deixe crescer em um lugar aquecido por 1 hora em temperatura ambiente ou por 12 horas na geladeira.

3 - Polvilhe uma superfície lisa com farinha e abra a massa com um rolo. Se necessário, jogue um pouco de farinha por cima da massa e continue abrindo até que fique com mais ou menos ½ centímetro de altura.

4 - Corte-a em fatias redondas, posicione cada rodela em uma fôrma retangular untada e enfarinhada e deixe descansar por mais uma hora.

5 - Aqueça o óleo em uma panela e frite-os, deixando-os bem inchados e dourados. Coloque-os em papel-toalha para absorver o óleo. Passe-os na mistura de açúcar e canela.

6 - Coloque o doce de leite em um saco de confeitar, recheie a massa com o auxílio de um bico de confeiteiro e sirva.

