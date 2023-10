Bombom fit de maracujá bem fácil

Recheio

1 - Em uma tigela média, misture todos os ingredientes. Reserve.

Cobertura

2 - Derreta o chocolate no micro-ondas de 30 a 30 segundos para não queimar. Se preferir, derreta em banho-maria.

3 - Coloque em forma de bombom de silicone, preencha até o ponto indicado e dê uma leve batida para retirar o ar.

4 - Cubra com a outra parte da forma, depois com a terceira forma. Finalize com uma leve batida. Vire para baixo e leve ao freezer por cerca de 10 minutos, ou até que o fundo da forma fique transparente. Desenforme.

5 - Recheie os bombons, cubra com o chocolate e leve para gelar. Retire do freezer e decore como preferir.

Rendimento: 11 porções de 40g

