Brigadeiro de vinho é fácil de fazer e fica delicioso!

1 - Derreta a manteiga em uma panela média em fogo médio. Coloque o leite condensado e misture constantemente para os ingredientes se incorporarem.

2 - Adicione cacau ou chocolate em pó, sem parar de mexer.

3 - Inclua o vinho tinto seco.

4 - O principal segredo do brigadeiro é não parar de mexer constantemente. O ponto é quando começa a desgrudar do fundo da panela. Coloque em outro recipiente, espere esfriar, enrole e cubra com o granulado a gosto.

