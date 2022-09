Brigadeiro de café é uma delícia!

1 - Leve todos os ingredientes, com exceção do granulado, em uma panela média. Misture em fogo baixo e, quando começar a soltar do fundo da panela, desligue. Espere esfriar.

2 - Faça bolinhas médias e passe-as no granulado. Sirva.

