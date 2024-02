Brownie com brigadeiro branco, morangos e mirtilos

Brownie

1 - Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até fazer espuma (ponto de fita: garante a casquinha crocante)

2 - Derreta a manteiga com o chocolate em banho maria. Acrescente à mistura de ovos e açúcar. Peneire a farinha e o chocolate em pó e misture até ficar homogêneo.

3 - Transfira para uma forma redonda média untada (para fazer o formato da guirlanda). Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 25 minutos e faça o teste do palito (deve sair úmido). Desligue o forno e deixe descansar por 15 minutos.

Brigadeiro branco

4 - Em uma panela média, coloque a mistura láctea condensada, a manteiga e o composto lácteo. Ligue o fogo baixo e mexa até dar o ponto de brigadeiro.

5 - Desligue o fogo e acrescente a mistura de creme de leite até homogeneizar. Reserve na geladeira por 1 hora com plástico filme em contato.

Montagem

6 - Com o saco de confeitar, faça a cobertura com o bico que desejar. Decore com morangos, mirtilos e hortelã.

