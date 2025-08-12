Pesquisar

Adoçando a vida e o bolso

Brownie com cocada de forno: faça para comer ou para vender

Receita: Dona Benta
12 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Dona Benta
Tempo de Preparo Rendimento
0h 50 min
10 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 400 g de coco ralado
  • 240 g de leite condensado
  • 4 ovos
  • 120 g de leite de coco
  • 1 pacote de mistura para bolo tipo brownie
  • 3 ovos
  • 200 g de margarina
Modo de preparo

Cocada:

1 - Em um recipiente, coloque o coco ralado, o leite condensado, os ovos e o leite de coco, misturando até homogeneizar;

2 - Coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga e reserve.

Massa do brownie:

3 - Em um recipiente adicione mistura para bolo tipo brownie, a margarina derretida e os ovos;

4 - Com o auxílio de um fuet, misture por mais ou menos 3 minutos e acrescente sobre a cocada reservada.

Cozimento:

5 - Leve ao forno para cozinhar por 35 minutos em temperatura de 180º;

6 - Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

