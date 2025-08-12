Brownie com cocada de forno: faça para comer ou para vender

Não vai sobrar um pedaço
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 50 min
10 porções
|Preparo Fácil
Cocada:
1 - Em um recipiente, coloque o coco ralado, o leite condensado, os ovos e o leite de coco, misturando até homogeneizar;
2 - Coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga e reserve.
Massa do brownie:
3 - Em um recipiente adicione mistura para bolo tipo brownie, a margarina derretida e os ovos;
4 - Com o auxílio de um fuet, misture por mais ou menos 3 minutos e acrescente sobre a cocada reservada.
Cozimento:
5 - Leve ao forno para cozinhar por 35 minutos em temperatura de 180º;
6 - Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.
