Brownie de café vai ganhar o coração de quem testar e provar

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 50 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
Brownie
1 - Preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média);
2 - Unte com a Manteiga com sal uma assadeira quadrada. Coloque um pedaço de papel-manteiga para forrar a fôrma;
3 - Numa tigela grande, coloque o chocolate em gotas, a Manteiga com Sal e o café solúvel. Leve para derreter em banho-maria (a água não deve encostar no fundo da tigela) até o derreterem completamente;
4 - Numa tigela pequena, coloque o ovo, adicione os açúcares e o sal. Adicione a mistura de chocolate e misture bem. Incorpore;
5 - Adicione a farinha aos poucos, misturando a cada adição. Por último, misture metade das nozes picadas;
6 - Transfira a massa para a assadeira e nivele a superfície com a espátula, salpique o sal e o restante das nozes e leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos;
7 - Retire do forno e deixe amornar por 10 minutos.
Calda de café
1 - Em uma pequena panela, leve ao fogo o Leite Integral, a Manteiga com Sal, o café já dissolvido, o açúcar e o chocolate em gotas. Mexa bem até tudo ficar homogêneo. Sirva com o brownie quentinho!
