Fãs da cafeína

Brownie de café vai ganhar o coração de quem testar e provar

Receita: Piracanjuba
06 set 2025 às 11:00

Reprodução / Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 200g de chocolate amargo (1¼ de xícara chá) em gotas
  • 175g de Manteiga com sal
  • 3 ovos
  • ⅔ de xícara (chá) de açúcar mascavo
  • ⅓ de xícara (chá) de açúcar
  • ⅔ de xícara (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de café solúvel
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • ⅔ de xícara (chá) de nozes picadas
  • Manteiga para untar a assadeira
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em gotas
  • 100ml de café
  • 1 colher (café) de Manteiga com Sal
  • 5 colheres (sopa) de Leite Integral
Modo de preparo

Brownie

1 - Preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média);

2 - Unte com a Manteiga com sal uma assadeira quadrada. Coloque um pedaço de papel-manteiga para forrar a fôrma;

3 - Numa tigela grande, coloque o chocolate em gotas, a Manteiga com Sal e o café solúvel. Leve para derreter em banho-maria (a água não deve encostar no fundo da tigela) até o derreterem completamente;

4 - Numa tigela pequena, coloque o ovo, adicione os açúcares e o sal. Adicione a mistura de chocolate e misture bem. Incorpore;

5 - Adicione a farinha aos poucos, misturando a cada adição. Por último, misture metade das nozes picadas;

6 - Transfira a massa para a assadeira e nivele a superfície com a espátula, salpique o sal e o restante das nozes e leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos;

7 - Retire do forno e deixe amornar por 10 minutos.

Calda de café

1 - Em uma pequena panela, leve ao fogo o Leite Integral, a Manteiga com Sal, o café já dissolvido, o açúcar e o chocolate em gotas. Mexa bem até tudo ficar homogêneo. Sirva com o brownie quentinho!

