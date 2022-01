Brownie de Nescau com cobertura é muito fácil e saboroso

1 - Em um recipiente, coloque a manteiga e a cobertura e leve ao micro-ondas, em potência média, por 3 minutos para derreter.

2- Junte o açúcar mascavo e misture bem. Adicione os ovos e bata bem com um batedor de arame.

3 - Acrescente o Nescau e a farinha de trigo e mexa bem até obter uma mistura homogênea.

4 - Transfira para uma assadeira retangular untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos, até ficar com uma casquinha por cima. Sirva.

5 - Se preferir, adicione algum tipo de castanha à massa, como nozes, castanha-de-caju ou amendoim.