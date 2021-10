Cação ao molho de tomate e requeijão fica pronto rápido

1. Tempere as postas de cação com o sal e pimenta. Reserve.

2. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o tomate pelado, picado, e o molho.

3. Quando iniciar fervura, acomode as postas de cação, sobre o molho. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Retire as postas de cação do molho e disponha em uma travessa.

4. Misture bem o requeijão light ao molho e coloque sobre o peixe. Salpique com salsa ou coentro picados e sirva a seguir.