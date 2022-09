Camarão tropical para fazer em casa e se deliciar!

1 - Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento com casca e a coroa. Retire o miolo e pique em cubos. Reserve.

2 - Em uma panela média, aqueça o óleo e refogue os camarões. Tempere com sal, pimenta e alho. Quando estiver rosadinho, tire da panela e reserve.

3 - Na mesma panela, doure a cebola picadinha e adicione o arroz e a água. Deixe cozinhar.

4 - Adicione o leite de coco, o abacaxi, o creme de leite, os camarões, a salsa e a cebolinha. Misture bem.

5 - Preencha as metades do abacaxi e cubra com o catupiry, salpique muçarela ralada e leve ao forno pré-aquecido para gratinar.

