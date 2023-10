Canapés de gruyère com abobrinha

1 - Corte a abobrinha em fatias de 1 cm e deixe-as marinando no azeite por 10 minutos. Tire-as do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino.

2 - Corte as fatias de queijo em dois para ter duas tiras compridas.

3 - Monte os canapés com um espeto pequeno: espete 1 pedaço de pão, 1 folha de manjericão, 1 tira de queijo dobrada (formando um 8) e, por fim, 1 fatia de abobrinha. Repita o processo até acabar os ingredientes.

4 - Bata o creme de leite com um fouet (batedor de ovos) até ter um creme espesso, em ponto de pico (ao levantar o fouet, o creme deverá formar um pico e não cair).

Tempere com a mostarda, a pimenta-de-cheiro, sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva os canapés com o molho.

