Bolinha de queijo crocante com macarrão cabelo de anjo na air fryer

1 - Em uma panela média, misture a água, o leite, o sal e a margarina.

2 - Leve ao fogo médio e espere ferver.

3 - Retire do fogo e, mexendo sem parar, adicione a farinha.

4 - Volte ao fogo e cozinhe sem parar de misturar até que solte do fundo da panela.

5 - Distribua em uma bancada, deixe esfriar por 5 minutos e sove com cuidado ainda morno.

6 - Faça bolinhas e recheie com a muçarela.

7 - Para empanar, passe as bolinhas na farinha, no ovo batido e no macarrão cabelo de anjo quebrado.

8 - Asse na airfryer pré-aquecida por 13 minutos a 200°C, ou frite em óleo pré-aquecido, até que fique dourada.

9 - Sirva

