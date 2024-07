Cappuccino Kit Kat fica pronto em 10 minutos

1 - Passe, no fundo e nas bordas da xícara que preferir, a pasta KitKat com ajuda de uma colher.

2 - Prepare a cápsula do café na opção cappuccino.

3 - Coloque um pouco por cima do creme do leite o granulado. Ou use uma colher e despeje lentamente.

4 - Sirva com Kit Kat avelã.

