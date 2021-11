Bebida cremosa de café com doce de leite e amêndoas

1. Passe uma camada de doce de leite nas bordas de quatro xícaras grandes de café;

2. Em um bowl pequeno, coloque as amêndoas trituradas e mergulhe as xícaras de boca para baixo para que as amêndoas grudem nas bordas;

3. Distribua o restante do doce de leite no fundo de cada xícara e reserve-as;

4. Prepare as cápsulas de café de acordo com as instruções da embalagem e ferva o leite;

5. Em seguida, bata no liquidificador, o café, o leite fervido, o leite em pó, o cappuccino e o chocolate em pó;

6. Sirva em seguida.